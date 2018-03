Tot 40 daklozen per nacht in noodopvang, "maar sommigen blijven liever op zichzelf" 06 maart 2018

02u34 0 Oostende Door het strenge winterweer van vorige week hebben in Oostende tot veertig daklozen per nacht onderdak gezocht bij de noodopvang van het OCMW. "Toch blijven sommigen liever op zichzelf", zegt OCMW-voorzitter Vanessa Vens.

Tot afgelopen weekend werd het aantal bedden voor daklozen uitgebreid uit van 20 naar 34. "Dankzij extra inspanningen van de medewerkers konden we alsnog meer daklozen helpen dan aanvankelijk gepland", stelt OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a). "Donderdagnacht noteerden we 36 daklozen, vrijdagnacht zelfs 40. Zaterdag en zondag telden we telkens 39 daklozen." Vorige week maandag, dinsdag en woensdag bezochten respectievelijk 26, 27 en 32 personen opvanginitiatief Imagine. De stijging is opvallend, want voor de barkoude week werden gemiddeld tussen de 15 à 20 bezoekers geteld.





"De goeie samenwerking met straathoekwerkers, die vorige week elke avond tot middernacht op pad waren om daklozen aan te spreken, wierp alvast haar vruchten af. Enkele moeilijk bereikbare mensen werden tóch overtuigd om naar de opvang te komen. Toch blijven sommigen liever op zichzelf. Vorige week opende de opvang ook om vijf uur 's ochtends, zodat daklozen zich al vroeg konden opwarmen." De winteropvang loopt nog tot 31 maart en telde tot op heden 145 verschillende bezoekers. (TVA)