Tot 4 jaar cel voor gewelddadige ripdeal 21 februari 2018

02u36 0 Oostende De rechter heeft drie mannen en een jonge vrouw zware straffen opgelegd na een gewelddadige ripdeal in de nacht van 21 op 22 mei in Oostende. Toen braken ze binnen in het huis van de 41-jarige C.R. waar ze geld en drugs wilden stelen.

De vrouw kende de daders. Ze had de 35- en 36-jarige hoofdbeklaagden leren kennen in de gevangenis en deed later ook drugszaakjes met hen. Er kwam echter ruzie toen de vrouw hen een zakje met valse speed ter waarde van 1.200 euro verkocht.





S.V. en M.D. gaven de vrouw heel wat klappen, bedreigden haar en staken haar met een mes in de knie. Op een zeker moment bonden de twee dertigers de vrouw ook vast met touwen op een stoel. S.V. zette de vrouw een tattoo op de rug, zonder inkt te gebruiken. Voor die verwonding, en de diefstal van een zakje xtc met 60 pillen en geld, kreeg hij 4 jaar cel. M.D. kreeg 3 jaar. De twee anderen kregen een werkstraf van 120 en 180 uren, voor hun deelname. C.R. zelf zit overigens in de gevangenis, ze zit een celstraf van 5 jaar uit wegens drugs dealen. (JHM)