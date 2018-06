Torhoutsesteenweg even dicht na ongeval 26 juni 2018

Op de Torhoutsesteenweg in Oostende was er gisteren rond 18 uur stevige verkeershinder door een ongeval. Een bestuurder verloor de controle over zijn stuur en ramde een geparkeerde personenwagen. De schade was groot en de brokstukken lagen her en der verspreid. De politie sloot de baan af om verdere ongevallen te vermijden en de nodige vaststellingen te doen. De bestuurder bleef ongedeerd en blies safe. (BBO)