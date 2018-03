Topchef lanceert naam nieuwe zaak met opvallende wedstrijd 13 maart 2018

02u39 0 Oostende Topchef Michiel Rabaey (35) en zijn vrouw Nathalie Hiele (32) openen pas in juli hun nieuwe zaak in de Hendrik Baelskaai 21. Maar de naam werd nu al bekendgemaakt: Storm.

De chef vormde de naam met duizenden sint-jakobsschelpen op het strand op Oosteroever.





"Met het strand en de zee vlak voor onze deur, was het niet meer dan logisch om met de schelpen aan de slag te gaan", vertelt Rabaey, die als lid van North Sea Chefs onder meer in sterrenzaken Le Fox, De Jonkman, Hof Van Cleve en El Celler de Can Roca actief was. Aan de lancering van de naam is ook een wedstrijd gekoppeld. "Het is de bedoeling dat mensen de sint-jakobsschelpen van het strand oppikken en gebruiken om er een gerecht in te presenteren. Wie een foto maakt en deelt via Facebook of Instagram met #stiltevoordestorm, maakt kans op een lunch voor twee personen tijdens onze openingsdag. Let wel, het gerecht moét een Noordzeeproduct bevatten, zoals tong, rog of zeeduivel. Laat scampi, pangasius of tonijn dus maar achterwege", knipoogt Michiel. Vanaf mei kan je reserveren via www.stormoostende.be. (TVA)