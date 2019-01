Tommelein trekt naar Ramsgate om duidelijkheid te krijgen rond nieuwe ferrylijn Leen Belpaeme

07 januari 2019

15u40 0 Oostende Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) trekken volgende week naar Ramsgate. Ze willen meer duidelijkheid krijgen rond de komst van een ferrylijn met Ramsgate. Seaborn Freight, het bedrijf dat de ferrylijn wil opstarten werd de voorbije week op de korrel genomen door de Britse pers nadat ze een miljoenencontract binnenhaalden van de Britse overheid in kader van de gevolgen van de Brexit.

In de haven van Ramsgate zijn baggerwerken gestart om ervoor te zorgen dat ferry’s de haven van Ramsgate kunnen binnenvaren. Seaborne Freight verklaarde dat de ferrylijn tussen Ramsgate en Oostende zou kunnen opgestart worden tegen de Brexit eind maart, maar dat lijkt wel heel krap. Aan de overkant van het kanaal wordt sterk getwijfeld of de werken in de haven op tijd klaar zullen zijn, maar ook in Oostende zegt burgemeester Bart Tommelein dat die timing niet haalbaar is. Er zou nog drie maanden tijd nodig zijn om de haven voor te bereiden om de komst van de ferry’s. Terwijl Johan Vande Lanotte redelijk optimistisch was over het dossier van Seaborn Freight, stelt Tommelein zich enkele ernstige vragen. Zeker nu er in Engeland heel wat commotie is ontstaan rond het bedrijf, wil de nieuwe burgemeester garanties krijgen van de ferrymaatschappij. Hij trekt daarom volgende week naar Ramsgate om te overleggen met het bedrijf, maar ook met de overheid in Ramsgate. “Een opstart in maart is gewoon onmogelijk. Er is op dit moment nog geen overeenkomst met Ramsgate en ook niet met Oostende. Als havenstad willen we uiteraard dat er meer schepen varen in onze haven, maar we willen wel eerst de nodige garanties krijgen. Op dit moment is er nog geen bankgarantie en nog geen schepen. Er werden in de voorbije maanden al heel wat deadlines opgeschoven, maar nu willen we graag duidelijkheid”, zegt Tommelein.

De komst van de ferrylijn zal met zekerheid ook gevolgen hebben voor de aanwezigheid van transitmigranten in de stad. In het verleden leidde dat tot heel wat overlast. Er zijn nog heel wat investeringen nodig in de haven om de veiligheid te garanderen en er is nog geen oplossing om transitmigranten op een humane manier op te vangen buiten de stad. Voormalig burgemeester Johan Vande Lanotte was hiervoor een pleitbezorger, maar er is hier nog geen concreet plan voor opgemaakt. “We zullen niet zomaar elke cowboy die een ferrylijn wil opstarten toelaten waardoor onze stad te kampen krijgt met extra problemen. Ik weet dat ik streng ben voor Seaborn Freight, maar momenteel tonen ze zich niet als een betrouwbare partner. Als je mensen wijsmaakt dat de lijn tegen maart kan opgestart worden, dan maak je ze blaasjes wijs. We zullen dan ook niet zomaar in dit verhaal meestappen. Als ze ons kunnen overtuigen staan we zeker positief tegenover een nieuwe ferrylijn, maar als dat niet het geval is zou de Brits overheid beter met een andere maatschappij in zee gaan om de problemen in Dover op te lossen.”