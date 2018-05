Tommelein trekt met kopje koffie naar de wijken 07 mei 2018

02u34 0 Oostende Terwijl heel wat partijen in de aanloop naar de verkiezingen van deur tot deur trekken, kiest Open Vld Oostende voor een andere aanpak. De partij parkeert zich in de wijk en nodigt wijkbewoners uit om hun bezorgdheden, opmerkingen of suggesties te bespreken bij een kopje koffie. Het startschot werd zaterdag gegeven in wijk Baanhof bij het speelpleintje.

"Wij willen de mensen niet lastigvallen. We steken een blaadje in de bus om aan te kondigen wanneer we in de wijk aanwezig zijn. Daarop staat ook een vak waarop ze suggesties kunnen schrijven als ze geen tijd of zin hebben om langs te komen", vertelt kopman Bart Tommelein. In totaal kwamen er volgens de partij zo'n 70 wijkbewoners langs, waaronder Jordy Gilliaert. Hij wilde het vooral hebben over de netheid in de wijk. "Ik ruim heel vaak de wijk op. Meestal gooi ik dat afval in mijn eigen vuilnisbak, maar ik kan dat niet blijven doen. En als ik het zakje met zwerfvuil in een openbare vuilnisbak gooi, dan lijkt het alsof ik mijn eigen huisvuil weggooi en riskeer ik een boete. Er zou daar een oplossing voor moeten zijn." Ook Marleen Ruyssen kwam langs. "Wij wonen nu twee jaar in de oude woonwijk. Vroeger waren er problemen met de parkeerplaatsen, maar dat is nu al gedeeltelijk opgelost. Je merkt ook wel dat de Rietmusstraat heel druk is geworden." (LBB)