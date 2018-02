Tommelein stelt kandidaten voor 10 februari 2018

Open Vld heeft enkele nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Onder meer Marianne Aspeslagh, kleurenconsulente bij Colorpoint en voorzitter van het gemengd koor Canta Fideles, vervoegt de rangen. Ook Tiny Dewulf is van de partij. Tiny stond aan de wieg van Horeca Totaal Oostende. Na een zelfstandige carrière van 35 jaar focust Tiny zich op zij die het echt moeilijk hebben. Sinds 2010 is ze actief in het bestuur van Col.sol, dat zich inzet voor de verdeling van voedselpakketten. Er zijn ook jonge ondernemers bijgekomen, zoals Gianni Cornette, uitbater van Het Vispaleis, en Bert Vanheuverzwijn van Bagelsalon Sanseveria. (LBB)