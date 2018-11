Tommelein start toch op 1 januari als burgemeester "EIND DECEMBER DIEN IK MIJN ONTSLAG ALS VLAAMS MINISTER IN" LEEN BELPAEME

30 november 2018

02u25 0 Oostende Bart Tommelein start dan toch op 1 januari als burgemeester. Eerst was hij van plan om op post te blijven als Vlaams minister tot de nieuwe regering was gevormd. "Maar ik kan niet meer aanvaarden dat het schip vertrekt en ik als kapitein achterblijf. Eind december dien ik mijn ontslag in als minister."

Er was de voorbije weken al heel wat te doen over wanneer Bart Tommelein (Open Vld) van plan was de burgemeesterssjerp te omgorden. Tijdens de voorstelling van het schepencollege vorig weekend luidde het nog dat hij Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie zou blijven tot de verkiezingen en dat Kurt Claeys (Open Vld) hem zolang zal als burgemeester zou vervangen. De publieke opinie reageerde daar niet altijd even positief op. Zeker tegenstanders van de gevormde coalitie vonden het vreemd dat hij de burgemeesterssjerp opeiste maar dan uiteindelijk niet zou starten als burgemeester. "Deze week stond ik voor een verscheurende keuze. Ik zat met mezelf in de knoop omdat ik voel dat we een goede ploeg hebben en dat het bij iedereen begint te kriebelen om eraan te beginnen. Ik kon voor mezelf niet meer aanvaarden dat het schip zou vertrekken zonder kapitein. Ik wilde niet langer op de kade blijven staan", licht Tommelein zijn beslissing toe. Hij zal dan toch in januari starten als burgervader.





Vervanger gezocht

"Ik dien mijn ontslag in de Vlaamse regering eind december in. Ik heb aan mijn partijvoorzitter gevraagd om een vervanger te zoeken. Ik doe mijn job als minister enorm graag, maar ik heb in samenspraak met mijn vrouw Sarah dan toch beslist om ontslag te nemen. Ik blik tevreden terug op mijn mandaat in de Vlaamse regering. Het was een boeiende levenservaring." Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had eerder aan Tommelein gevraagd om nog aan te blijven tot aan het einde van de rit. "Ik begrijp dat hij als leider liever zijn ploeg intact houdt, maar hij zal ook wel begrijpen dat ik, nu zelf als leider, ook een ploeg moet aansturen in Oostende."





Weinig ervaring

Het nieuwe schepencollege wordt gevormd door een ploeg met heel wat nieuwkomers met weinig ervaring. Slechts drie leden hebben al als schepen gezeteld. Door Tommeleins beslissing wordt Kurt Claeys (Open Vld) geen vervangend burgemeester en Danick Minne (Open Vld) geen vervangend schepen. "Ik begrijp dat dit jammer is voor hen, maar uiteindelijk gaat het belang van het geheel voorop. Kurt Claeys kan nu van bij het begin starten aan zijn bevoegdheden als schepen. We starten met een jonge en ambitieuze ploeg en ik wil daar graag nu al de leiding over nemen. Ik was tijdens de onderhandelingen al de verbindende figuur en zal dat nu doortrekken."





Tommelein zal vanaf januari weer zetelen in het Vlaams parlement en stelt zich ook kandidaat om de West-Vlaamse lijst voor de Vlaamse verkiezingen te trekken voor Open Vld.