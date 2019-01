Tommelein in Ramsgate: “We hebben nog geen garanties rond komst ferrylijn gekregen” Leen Belpaeme

15 januari 2019

18u39 0 Oostende Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) hebben ook na hun gesprek met ferrymaatschappij Seaborne Freight en de bevoegde overheden in Groot-Brittannië hun bedenkingen over de mogelijke komst van een ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate. “Seaborne kon ons nog geen duidelijke garanties bieden”, zegt Tommelein.

De burgemeester en de havenschepen trokken dinsdag naar Ramsgate om polshoogte te nemen over een mogelijke ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate. Ze zaten samen met ferrymaatschappij Seaborne Freight, maar ook met de overheden bevoegd voor de haven. “Onze bedenkingen zijn niet weggenomen”, klinkt het achteraf. “De maatschappij heeft de deadline al verschillende keren niet gerespecteerd en ook nu is er nog geen zekerheid over de schepen, de financiën en de garanties voor de Oostendse haven. In dat opzicht was het onderhoud een ontgoocheling.”

De Oostendse delegatie zat daarnaast ook met Thanet District en Kent County rond de tafel. Dat zijn de overheden die bevoegd zijn voor de haven van Ramsgate. “Daar hebben we wel positieve geluiden gehoord. Ze willen kost wat kost een nieuwe ferrylijn met Oostende. Wij hebben dan weer verzekerd dat we positief staan tegenover een mogelijke verbinding en dat we daarvoor ook de nodige stappen willen zetten, maar niet zonder financiële garanties. We hadden een gezonde achterdocht, en terecht. Die financiële garanties zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij in de haven niet met een financiële kater achterblijven als de maatschappij failliet zou gaan.”

Keerzijde

“Een ferrylijn brengt opbrengsten met zich mee en is zeker een meerwaarde, maar er is ook een keerzijde. We moeten de nodige investeringen doen, maar als het dan slecht afloopt, zitten wij met de kosten. Alle risico’s moeten ingedekt worden. We kunnen een ferrylijn niet enkel toelaten uit nostalgische overwegingen. We moeten alles afwegen. Ook de maatschappelijke kost moet meegerekend worden, zoals een mogelijke toestroom van transitmigranten.”

In de gesprekken met de overheid vroeg Bart Tommelein of Groot-Brittannië bereid is om garanties te geven. “De overheidssteun van 13,8 miljoen pond zou er komen, onafhankelijk van de uitkomst van de stemming rond Brexit. Er werd ons vandaag verzekerd dat ze sowieso een extra ferrylijn willen.”

Na het bezoek aan Ramsgate is het Oostendse stadsbestuur niet veel wijzer geworden. “Toch zijn we tevreden. We hebben nu een duidelijk beeld van alle betrokken partners”, zegt Tommelein nog.