Tommelein en Dedecker leggen eed af Bart Huysentruyt

31 december 2018

12u57 0 Oostende In de ambtswoning van de gouverneur in Brugge hebben Bart Tommelein en Jean-Marie Dedecker de eed afgelegd als nieuwe burgemeesters van Oostende en Middelkerke. Het is voor beide doorwinterde politici de eerste keer dat ze burgemeester van hun stad worden.

Tommelein bracht zijn gezin mee. “Mijn drie grootste dochters moeten werken, maar ik heb mijn vrouw Sarah Schotte, dochter Camille en zoon Arthur meegebracht. Zij hebben heel veel voor me betekend." Tommelein legde dan wel de eed af op 31 december, zijn mandaat gaat pas om middernacht in. “Het is een dubbel gevoel, want ik neem vandaag ook afscheid van mijn ministerschap, iets wat ik ook heel graag heb gedaan. Maar burgemeester worden van je thuisstad is toch iets speciaals. Er wachten grote uitdagingen."

Ook Jean-Marie Dedecker had zijn gevolg mee. Zijn nieuwe bestuursploeg stond hem als verrassing op te wachten. “Had ik niet verwacht”, zegt Dedecker. “Dit doet me heel veel plezier.” Voor de nieuwe burgemeester van Middelkerke is dit een hoogtepunt in zijn politieke carrière. “Ik ga dit vandaag niet vieren. Deze dag duurt lang, ik wil ook de jaarovergang meemaken (lacht).”