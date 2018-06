Toestand aangereden fietser (22) nog steeds ernstig 15 juni 2018

De toestand van de Oostendenaar die woensdagmorgen rond 8.30 uur werd aangereden in de Steenveldestraat in Torhout, is nog steeds zeer ernstig.





Slachtoffer Keanu D. (22) uit Stene wordt in een kunstmatige coma gehouden. De man, percussionist bij verschillende muziekgroepen uit de regio, is begeleider bij vzw Tordale in Torhout. Hij was met de fiets onderweg naar zijn werk en werd op opgeschept werd door een lichte vrachtauto.





Door de klap kwam hij een eind verder op de rijbaan terecht. Hij werd in kritieke toestand naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout overgebracht. (BBO)