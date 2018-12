Toeristische sector aan zee blikt tevreden terug op eerste week kerstvakantie Timmy Van Assche

30 december 2018

12u45 0 Oostende Ruim 235.000 dagtoeristen en een bezettingsgraad van ruim 85 procent; het kusttoerisme scoort goed halverwege de kerstvakantie. “De kuststreek bevestigt als bestemming voor elk seizoen”, vertelt Dirk Marteel van Westtoer.

Weet jij nog wanneer het de laatste keer echt heeft geregend aan de kust? Wel, het droge winterweer is een van de redenen waarom de toeristische spelers aan de kust tevreden zijn over de eerste helft van de kerstvakantie. “Het winterweer is zacht – tussen de zes en tien graden – en regen blijft uit. Dat alleen al lokt mensen naar zee”, zegt Francis Bosschem van de vzw Kusthotels. “Mensen zoeken de kust op om eens een leuke (strand)wandeling te maken. Tijdens het eerste weekend van de vakantie noteerden de hotels een bezettingsgraad van 80 tot 85 procent. De afgelopen weekdagen lag de bezetting op 65 procent – ook mooi. En dit weekend is eigenlijk een soort verlengd weekend, gezien oudejaarsavond op maandag valt. Het hele weekend, dus ook met oudejaar erbij, laten we een bezettingsgraad van negentig procent optekenen”, aldus Bosschem. “We zien daarbij ook heel wat terugkerend cliënteel of vaak hele gezinnen die aan zee hun vakantie spenderen. Alle steden zetten hard in op beleving. Kijk naar Bredene of Oostende met haar shopping, kerstdorp en lichttunnel.”

Elk seizoen

Dirk Marteel, woordvoerder bij Westtoer, bevestigt de cijfers. “Vooraf schatten we dat er gedurende de volledige kerstvakantie zo’n 550.000 dagtoeristen naar zee zouden komen. Wel, met dit weekend erbij zitten we al aan 235.000 bezoekers. Dat zijn mooie cijfers. Kijk, ook al wordt kerstmis op zich vooral thuis gevierd, we zien toch steeds meer families kerst op vakantie doorbrengen. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete kustgemeente. Dat ‘thuisgevoel’ blijft sterk werken, in combinatie met de vele winterse evenementen. Er valt aan zee altijd iets te beleven. Net als de Ardennen is ook de kust een absolute topbestemming voor elk seizoen. Alleen heeft de kust met die aparte zeelucht en stranden iets apart, dat tikkeltje extra.” Ook voor de laatste week van de vakantie zien de voorspellingen er goed uit. “Vroeger was de kust misschien eerder een bestemming voor de lente of zomer, maar nu komen mensen dus ook vaker in de winter af. Eigenlijk hebben we het gevoel dat het elke winter beter en beter gaat”, besluit Bosschem.