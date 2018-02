Toeristen wachten vergeefs op kusttram 17 februari 2018

02u32 0 Oostende De aangekondigde staking van de vakbonden bij De Lijn, die protesteren tegen een reorganisatie, heeft de kusttram volledig stilgelegd.

Aan de tramperrons nabij het station van Oostende strandden enkele reizigers die naar een andere badplaats wilden. "We komen van Mechelen en blijven een nachtje in Bredene slapen", vertellen vriendinnen Lynn Laridon en Annelies Jacobs. "We komen wel vaker naar de kust en nemen dan ook regelmatig de tram. Normaal gezien staken ze bij de kusttram nooit, omdat het zo'n belangrijk vervoersmiddel is voor de hele kust. Hoe we nu in Bredene zullen geraken, weet ik niet. We kunnen alvast geen info inwinnen via het telefoonnummer of de website van De Lijn." Dit keer staakten immers ook de bedienden die normaal gezien alle informatie via de gekende kanalen deelt. Carl Van der Auwera en Carine Milonton uit Schelle zijn op doorreis naar Nieuwpoort. "We hebben er een weekend geboekt in een vakantiepark. De tram rijdt niet, maar er is blijkbaar wel een bus op het middaguur. Die zal er 45 minuten tot 1 uur over doen om van Oostende naar Nieuwpoort te geraken. Intussen genieten we van het zonnetje. We zijn op vakantie en zijn dus niet gehaast." Heel sporadisch reden er wel bussen uit. Het was dan ook erg rustig op het anders drukke stationsplein. De Lijnwinkels bleven dicht, ook de Belbus bleef op stal - tenzij voor gereserveerde ritten. Na 20 uur reed zelfs geen enkele bus meer uit tot deze ochtend 7 uur. (TVA)