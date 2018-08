Toeristen komen al lang niet meer voor strand alleen OOK WINKELSTRATEN EN EVENEMENTEN LOKKEN STEEDS MEER VOLK LEEN BELPAEME

30 augustus 2018

02u37 0 Oostende Dat de kust tevreden terugkijkt op de zomer, is geen verrassing. De hotels hadden een gemiddelde bezettingsgraad van 85 procent. Maar toeristen komen al lang niet meer om alleen maar te zonnekloppen. Er was ook 20 procent meer passage in de winkelstraten. Ook de evenementen lokten veel volk. The Crystal Ship wordt alvast ook in 2019 georganiseerd.

Het mooie weer in juli is de belangrijke reden waarom Toerisme Oostende terugkijkt op een wel heel geslaagde zomer. Toch ziet de stad dat ook de verschillende evenementen en het winkelaanbod belangrijke troeven zijn in de zomer. "We hebben jarenlang gewerkt aan een programma waarbij er zowel een permanent aanbod is als tijdelijke evenementen die de aandacht trekken", vertelt directeur Peter Craeymeersch.





De evenementen kregen een pak volk over de vloer. Zo waren er al 100.000 bezoekers voor Disney Sand Magic, 72.000 voor Oostende Koerse, 35.000 voor 3D World Magic & Fun en 60.000 voor de Q-sunset concerten. Ook The Crystal Ship werd sinds de lancering al bezocht door 180.000 mensen. Er komt volgend jaar dan ook een nieuwe editie. "Het was aanvankelijk de bedoeling om The Crystal Ship tweejaarlijks te laten doorgaan, maar na drie jaar op rij zien we dat het succesvol is en daarom zijn de voorbereidingen al bezig voor volgend jaar", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).





Combineren

De goede zomer was niet enkel goed voor de hotelsector, met een bezettingsgraad van 85 procent, maar ook voor de winkels. In totaal werden 830.038 mensen geteld in de winkelstraten Adolf Buylstraat en Kapellestraat. Dat zijn 20 procent meer passanten dan vorige zomer. Uit een enquête blijkt ook dat 84 procent het gezellig winkelen vindt in Oostende. "Een grote troef is dan ook de variëteit van ons aanbod. Mensen combineren een dagje shoppen met een bezoek aan een evenement of het strand."





Koen Lenoir, voorzitter van de vzw Centrummanagement (CMO), is dan ook een tevreden man. "CMO werd vier jaar geleden gestart door enkele handelaarsbonden. De bedoeling was om tot een beter contact te komen met het stadsbestuur en dat is ook gelukt. We investeren bijvoorbeeld met het Shopping Team in het onthaal en de beleving van de bezoekers." CMO bereikte deze zomer 21.665 mensen met toeristische info over winkels, toiletten en stadsroutes.





De balie van Toerisme Oostende tot slot kreeg in totaal 80.000 mensen over de vloer. 20 procent kwam uit het buitenland, 15 procent bestond uit Franstalige Belgen en 64 procent uit Nederlandstalige Belgen. Er werd het meeste gevraagd naar The Crystal Ship, gevolgd door Beaufort.