Toerisme Oostende zoekt horeca-uitbater voor vernieuwd Fort Napoleon Leen Belpaeme

02 januari 2019

Fort Napoleon is momenteel gesloten voor vernieuwingswerken. Tegen de zomer van 2019 zou het Fort opnieuw opengaan. Ondertussen werkt Toerisme Oostende een nieuwe museale invulling uit en wordt een uitbater gezocht voor de horecazaak. "We zoeken creatieve ondernemers die een concept kunnen uitwerken dat enerzijds bezoekers kan trekken op zichzelf, maar ook past binnen de totaalbeleving", duidt Pieter Hens van Toerisme Oostende.

Het Fort Napoleon zal normaal gezien tegen de zomer van 2019 een metamorfose ondergaan. Niet enkel het Fort zelf wordt aangepakt, maar ook de invulling krijgt een nieuw jasje. Vzw Herita, de erfpachthouder van het Fort Napoleon ging eerder dit jaar op zoek naar een uitbater voor het monument en koos voor Toerisme Oostende. Sinds 1995 is het Fort Napoleon open voor bezoekers. Naast een museaal gedeelte rond de geschiedenis, werd er ook een bistro in ondergebracht en worden op regelmatige basis succesvolle tentoonstellingen georganiseerd met een focus op families met kinderen. In 2017 was het museaal gedeelte van Fort Napoleon goed voor meer dan 67.000 bezoekers. “We willen kwalitatieve bistro die past binnen het totaalconcept. Het moet aantrekkelijk zijn voor lunch, bistrogerechten, maar ook pannenkoeken en wafels. Het moet kindvriendelijk zijn, maar ook kwalitatief. De uitbaters mogen het concept zelf uittekenen. We hopen dat we enkele creatieve voorstellen binnenkrijgen zodat de bistro niet enkel een mooie aanvulling is, maar ook bezoekers kan trekken op zichzelf. De site heeft heel wat potentieel door het groot aantal bezoekers en nieuwe inwoners op de Oosteroever”, vertelt Pieter Hens.

Koffiehoek

Naast de bistro wordt er ook een koffiehoek voorzien. “Op rustige dagen is de horecazaak soms te groot om open te houden. Met een soort koffiebar zal er dan toch iets voorzien zijn voor bezoekers. In de dichte omgeving zijn er immers weinig andere horecagelegenheden.”

Het Fort Napoleon zal in de toekomst nog beter toegankelijk zijn. “Bij de vernieuwingswerken wordt ondermeer een nieuw onthaal voorzien zodat de bezoekers op een warme manier verwelkomd worden. Er komt hier ook een satelliet van ons toerismekantoor waar mensen informatie kunnen krijgen, maar ook tickets zullen kunnen bestellen. Daarnaast wordt het dak gratis toegankelijk voor iedereen. Op die manier kunnen we de belevenis optimaliseren voor alle bezoekers.” Ook het museaal gedeelte wordt opnieuw uitgewerkt. “We willen het verhaal van het fort vertellen met een apart verhaal voor kinderen. Er zullen ook opnieuw twee familievriendelijke expo’s inrichten per jaar en in de zomer ligt de focus op het inhoudelijk verhaal van het fort.”

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 31 januari. Meer info via: www.visitoostende.be/nl/oproep-uitbater-restaurant-brasserie-fort-napoleon