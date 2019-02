Toekomstige ferrylijn Oostende-Ramsgate stap dichterbij (al is er nog geen witte rook) Voor het eerst vacatures online voor maatschappij die overtocht wil organiseren Leen Belpaeme

04 februari 2019

17u16 2 Oostende Er staan voor het eerst concrete vacatures op de website van Seaborne Freight, de maatschappij die een ferrylijn wil opstarten tussen Oostende en Ramsgate. Ze zijn in Oostende op zoek naar een Senior Operations Assistent en een Junior Operations Assistent. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) wil dat niet zeggen dat er een doorbraak is, maar is het wel een stap in de goede richting.

Eind vorige week liet burgemeester Tommelein al weten dat de komst van een ferrylijn met Ramsgate in een stroomversnelling is geraakt sinds zijn bezoek aan Ramsgate in januari. Op de website van Ramsgate zijn nu voor het eerst ook concrete vacatures verschenen. De website bestaat al langer en er werden ook al langer nieuwe jobs aangekondigd, maar de vacatures zijn nu ook concreet. Bij Seaborne Freight zoeken ze mensen die verantwoordelijk zijn voor het inchecken van de voertuigen en assisteren bij het laden en lossen van de schepen.

Dat betekent echter nog niet dat er al een akkoord is met de Oostendse haven. “Op dit moment is er nog geen contract. Het kan gerust zijn dat ze al beginnen met de aanwervingsprocedure, maar daar hebben wij op zich niets mee te maken. Dit is wel een stap in de goede richting. Ze maken zich klaar om zaken op te starten. Dat betekent dat ze weten wat ze moeten doen om mij in de goede richting te doen gaan”, aldus Tommelein.

Zwaardere voorwaarden

Het nieuwe stadsbestuur legde immers enkele zwaardere voorwaarden op tafel vooraleer de ferrymaatschappij van start zou mogen gaan. Er wordt onder meer geëist dat Seaborne de omheining betaalt, die wel het eigendom van de haven van Oostende zou worden. Er moet ook een uitgebreide bankgarantie zijn die de investeringen en facturen moet dekken. Daarnaast wil de stad een uitgebreide financiële waarborg waarover Haven Oostende vrij kan beschikken als facturen niet betaald zouden worden. De stad vraagt ook een voorafbetaling van de facturen tot aan het jaar 2020.

De nieuwe ferrylijn zou oorspronkelijk in maart 2018 starten. Sindsdien werd de deadline telkens opgeschoven. Ondertussen ontstonden ook in Engeland twijfels over de ferrymaatschappij. Bart Tommelein en Charlotte Verkeyn trokken daarom in januari zelf naar Ramsgate om met de overheid en de Seaborne Freight te spreken. Er zou ondertussen al wat schot in de zaak zitten.

In Ramsgate wordt de eventuele komst van de ferrylijn ondertussen ook van dichtbij gevolgd. Over het kanaal wordt de open communicatie van de nieuwe burgemeester door enkele tegenstanders van de komst van de ferrylijn positief onthaald. Er werden op sociale media zelfs maskers verspreid van Tommelein door een Facebookgroep die op 6 februari een samenkomst houdt tegen de komst van Seaborne. Zij zijn vol lof over de kritische houding van de burgemeester. “A small tribute to probably the only honest man to meet Seaborne Freight this year.”