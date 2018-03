Tóch gewestelijke U17 bij KVO 29 maart 2018

02u53 0 Oostende KV Oostende zal volgend seizoen toch een gewestelijke U17-ploeg inrichten. Dat beslisten voorzitter Peter Callant en Rik Coucke, de nieuwe directeur van de Se'Academy.

Eerder ontstond commotie omdat er geen U17 dreigde te zijn. "Een voetbalclub moet een sociale rol vervullen. De vijftien jongens van de huidige GU15 zullen dus verder in competitie kunnen aantreden bij de GU17. We willen nog veel meer dan nu een familieclub zijn. Elk kind dat in deze stad of regio wil voetballen, moet in eerste instantie bij ons kunnen aankloppen", meent Callant.





"We moeten ze kansen geven om zich te amuseren en hun talenten te ontwikkelen binnen een warme club, met kwaliteitsvolle, professionele begeleiding." De Se' Academy gaat nu op zoek naar een geschoolde trainer en teamafgevaardigde. KV Oostende telt zowat 600 jeugdspelers, het meeste van alle eersteklassers in ons land. (TVA)