Tina (25) serveert frisse pasta's en salades in Nauti

Oostende heeft er een nieuw lunchadresje en bar bij: Nauti. In de Hertstraat 1 serveert chef en zaakvoerster Tina Raemen lekkere pasta's en salades, aangevuld met een fraai aanbod dranken - zowel met als zonder alcohol.

"Ik werk al flink wat jaren in de horeca. Ik doe het ontzettend graag en kan me er helemaal in uitleven", vertelt de 25-jarige Tina. Op de kaart pronken momenteel pasta's met gorgonzola, kip, truffel of kurkuma en salades met bijvoorbeeld tzatziki of burrata. "Ik kies bewust voor pasta's en salades. Je kan er veel creatiever mee zijn dan als je pakweg alleen biefstuk met frieten serveert. Over de ligging van het pand ben ik helemaal overtuigd. Tot voor kort was eethuis Passe Vite hier gevestigd en de Hertstraat zelf herleeft helemaal."





Fins voor genieten

Ook de inrichting is leuk en voelt door de houten elementen warm en gezellig aan. "Ik heb me volledig laten gaan", lacht Tina. "Ik kocht gewoon alle meubels die ik zelf mooi vond." De naam Nauti verwijst naar de zee. "En in het Fins betekent 'nauti' niets minder dan 'genieten'." Tina krijgt ook wat hulp van broer Theo. Nauti is elke dag open van 11.30 tot 18 uur, zondag is de zaak gesloten. Alle info vind je op Facebook, reserveren kan via 0477/71.80.34. (TVA)