Tijdelijke verkeerslichten aan Leopoldpark moeten files vermijden tijdens kerstvakantie Leen Belpaeme

20 december 2018

16u41 0 Oostende Er wordt vanaf dit weekend opnieuw heel wat volk verwacht in Oostende voor de winteractiviteiten. Vorig jaar veroorzaakte de grote toestroom heel wat verkeershinder in de binnenstad. Een van de grote problemen was het kruispunt van de Leopold II-laan met de Karl Janssenslaan.

“Door de bijna continue stroom van voetgangers tussen De Grote Post en het Leopoldpark kon het verkeer niet meer door. Voetgangers hebben nu eenmaal voorrang. Dat zorgde voor lange files. Vorig jaar werden er als noodoplossing gemeenschapswachten ingezet om het verkeer wat te leiden, maar zij zijn daar eigenlijk niet voor bevoegd. We hebben dus beslist om tijdelijke lichten te plaatsen. Dat zorgt voor een betere doorstroming en voetgangers kunnen veilig oversteken. Het is nu elk om zijn beurt”, licht burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) toe. De tijdelijke verkeerslichten zullen gebruikt worden tot het einde van de kerstvakantie. Om de drukte op te vangen werd eerder ook al beslist om de Strandparking achter het Station opnieuw te openen tot en met 6 januari. Je kan er parkeren voor 3 euro per dag. De parking biedt plaats aan 2.000 wagens.