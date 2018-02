Tijdelijk paviljoen voor Ostend Sailing CLUB KRIJGT WEER EVEN ADEMRUIMTE OP OOSTEROEVER LEEN BELPAEME

16 februari 2018

02u37 0 Oostende Ostend Sailing opent tegen de paasvakantie een nieuw strandpaviljoen op Oosteroever. Dat wordt zeker twee jaar de thuisbasis. De plannen voor een definitieve strandclub worden intussen weer opgestart.

Tot voor kort had de Oostendse watersportclub Ostend Sailing (OSRC), die ondertussen al dertig jaar bestaat, een clubhuis aan de voet van de vuurtoren op Oosteroever. Die ruimte moesten ze vorig jaar verlaten omdat de stad plannen heeft om de omgeving opneiuw te verduinen. Er zijn al geruime tijd plannen voor een nieuw clubhuis op het strand iets verderop, maar die vielen in het water door de afkalving van het strand. "Het clubhuis moest op een tiental meters van de dijk gebouwd worden. Dat is verplicht omdat de dijk een belangrijke rol speelt in de kustbescherming, maar daardoor kwamen we wel dicht bij de hoogwaterlijn terecht. Na de voorbije stormen is opnieuw gebleken dat er heel wat zand terug in zee is verdwenen, waardoor het te moeilijk werd om de plannen alsnog te realiseren", legt voorzitter Benoit Simpelaere uit. Het was een streep door de rekening van de club, maar er werd een tijdelijke oplossing gevonden die meteen ook een meevaller betekent.





Meevaller

"We zullen nu voor zo'n twee jaar een paviljoen gebruiken op het strand ter hoogte van de hoek van de Halve Maandijk en de Oostelijke Strekdam. Het voordeel is dat de constructie er hopelijk al tegen de paasvakantie kan staan. In de oorspronkelijke plannen zouden we het één zomerseizoen zonder clublokaal moeten stellen, met het gevaar dat we enkele leden zouden verliezen. Het tijdelijke paviljoen is dus toch ook een meevaller. Ondertussen zullen we volop aan de slag gaan om het dossier voor een volwaardig nieuw beachhouse weer op te starten. We werken hiervoor samen met de stad."





OSRC telt momenteel een 130-tal leden. "Tot nu toe hadden we vooral sportieve zeilers in onze club, maar dankzij onze nieuwe club op het strand hopen we ook meer families te bereiken. We verwachten dan ook een stijging in het aantal leden. Er is dit jaar een ruimer aanbod met golfsurfen, kiten en bodyboarden. Verder organiseren we ook verschillende kampen voor jongeren, maar we geven bijvoorbeeld ook een zeilcursus voor volwassenen. We leren hen in drie dagen zeilen bij 2 à 3 beaufort." Het paviljoen zal plaats bieden aan een multifunctionele ruimte, douches, toiletten en een bergruimte.