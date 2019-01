Tieners willen drugdealer beroven, maar belanden per ongeluk bij buurvrouw (en bestelen haar dan maar) Slachtoffer: “800 euro was bestemd voor onze huwelijksreis” Jelle Houwen

08 januari 2019

16u31 0 Oostende Drie Oostendse tieners hebben zich dinsdag voor de rechter moeten verantwoorden voor een brutale overval. De drie waren vorige zomer van plan om bij hun drugleverancier in te breken, maar belandden per ongeluk bij een onschuldige buurvrouw. De tieners bedreigden haar en gingen er vandoor met 800 euro bijeengespaard geld voor haar huwelijksreis.

De drie tieners, de broers S.T. (19) en P.T. (20) en hun vriend P.W., stonden dinsdag voor de rechter. S.T. zit voor de feiten nog steeds in de gevangenis. Hij kwam wel al eerder vrij, maar schond na drie dagen al zijn voorwaarden en zit sindsdien weer in de cel. Het was ook S.T. die de leiding nam en de inbraak plande. Het was ook S.T. die zijn broer en een vriend in de Blue Buddha bar in Oostende inlichtte over het plan. Op 25 juli trokken ze rond middernacht naar de Kaïrostraat. Het doel: inbreken bij drugleverancier R.P. , die op reis was naar China. Maar het plan liep niet zoals verwacht.

“Ze braken immers niet in bij die drugdealer, maar wel bij D. en M., een koppel die in het huis ernaast woont”, spraken de advocaten van de slachtoffers. “De drie vergisten zich toen ze over enkele tuinmuurtjes sprongen. De vrouw van het koppel was op dat ogenblik thuis en lag boven te slapen. Ze hoorde geroezemoes en ging kijken. Twee van die jongens stormden in het donker de trap op en bedreigden haar. De doodsbange vrouw gaf hen meteen het geld uit een kistje in de slaapkamer. Die 800 euro was bijeengespaard voor hun huwelijksreis. Maar de jongens waren niet tevreden en eisten meer geld. Tot ze beseften dat ze bij de verkeerde waren. Ze vluchtten weg en sisten de vrouw toe dat ze de politie niet mocht bellen.” De vrouw deed dat ook niet. “Ik was zo bang dat ik het niet durfde”, zegt ze. “Na een week ben ik gecrasht. Tot op vandaag ben ik nog steeds bang en hebben we slapeloze nachten.” De vrouw en haar man eisen elk 1.500 euro morele schadevergoeding. En de teruggave van het gestolen geld, net als een vergoeding voor de aangerichte schade.

De drie tieners kwamen de dag erna terug om in te breken bij de drugsdealer. Maar een alerte buurman had lawaai gehoord en belde de politie. Die kon het drietal arresteren op zolder, met geld en drugs in hun zakken en een koevoet in de hand. Op straat herkende de vrouw vervolgens een van de tieners.

S.T., die ook vervolgd wordt voor het dealen van drugs, riskeert 40 maanden cel. Vriend P.W. riskeert 28 maanden cel. Hij stond op het moment van de feiten al onder voorwaarden. Broer P.T. tenslotte heeft nog een blanco strafblad en riskeert 20 maanden cel. Maar alle drie hopen ze op een mildere straf. “Ze waren het noorden kwijt door een moeilijke gezinssituatie en doordat hun vader hen verlaten had.” P.W. was naar eigen zeggen ‘enkel een meeloper’. Vonnis op 12 februari.