Tiener zonder rijbewijs crasht na vlucht 03 september 2018

02u30 0

Langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende en vrijdagavond even na 20 uur een 19-jarige man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man nam bij een verkeerscontrole de vlucht en ramde even verderop een houten paaltje. Daardoor verloor de tiener de controle over het stuur, waarna het voertuig op de zijkant terechtkwam. De bestuurder zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Uit verder onderzoek bleek de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en geldige verzekering. De politie stelde de nodige processen verbaal op. De tiener zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechtbank.





(MMB)