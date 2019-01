Tien extra afvalstraten in 2019 Leen Belpaeme

02 januari 2019

13u55 0

Er komen in 2019 10 extra afvalstraten bij in Oostende. Een afvalstraat bestaat uit een aparte container voor glas, restafval, papier en karton en PMD. Iedereen mag gebruik maken van deze afvalcontainers. De container voor restafval is betalend, je kunt je afval in deze containers deponeren voor 50 eurocent per 25 liter afval. De uitvoering start in april en kost ongeveer 1 miljoen euro. Het dossier werd in gang gestoken door het vorige stadsbestuur. Momenteel zijn er reeds 8 afvalstraten in Oostende op de hoek Voorhavenlaan – Taboralaan, op de hoek Chrysantenstraat-Cardijnplein, in de Hendrik Baelskaai tussen Vuurtorendok-Zuid en Fortstraat en tussen Fortstraat en Liefkemoresstraat, in de Blauwkasteelstraat, Luchthavenstraat, Vredestraat en Schelpenstraat. In 2019 komen er bij op het Egelplein, in de Assisiëlaan, op de hoek Mariakerkelaan en Kersenlaan, Ter hoogte van Sportcomplex de Spui, in de Oefenpistestraat Prins Roselaan, op de Vogelmarkt, in de Baanhofstraat, Dr. Verhaegestraat en in de omgeving van de Distellaan. De lediging zit nu half in handen van Suez en half bij de stad Oostende. In januari 2019 wordt onderzocht om de ledigingen voor 100 procent door Suez te laten gebeuren via het raamcontract van de IVOO.