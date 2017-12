Ticketregeling voor inhaalmatch KVO bekend 02u44 0

De afgelaste match van KV Oostende tegen Racing Genk (de wind rukte een stuk dak van de C-tribune) wordt ingehaald op dinsdag 16 januari om 20.30 uur. Alle abonnementen en gekochte tickets zijn opnieuw geldig. Wie het ticket kwijt is of heeft weggegooid, kan vanaf 3 januari in de fanshop terecht voor een duplicaat. Je moet je identiteitskaart meebrengen of een kopie mailen naar ticketing@kvo.be. Wie op 16 januari niet aanwezig kan zijn, heeft recht op een gratis ticket voor de match tegen Kortrijk, Lokeren of Sint-Truiden, of een wedstrijd in de play-offs. Wie dat wil, kan het bedrag ook laten omzetten in consumptiewaarde op de drankkaart. Het dak van de C-tribune werd intussen extra beveiligd en alle losliggende stukken werden verankerd. Op maandag 8 januari komt een aannemer het dak volledig herstellen. (TVA)