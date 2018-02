Tickethouders Lil Kleine krijgen geld dan toch terug 02 februari 2018

WKND Events zal de verkochte tickets voor het afgelastte optreden van Lil Kleine, SBMG, Jairzinho & Dyna dan toch terugbetalen. Afgelopen weekend regende het klachten van tickethouders die aanvankelijk hun geld niet gingen terugzien nadat de show werd afgelast. "We zijn continu aan het onderhandelen met het management om te zien of we wat kunnen regelen", laat WKND nu weten via Facebook. Tickethouders die een 'refund' willen, mailen best hun voor- en achternaam, IBAN-bankrekeningnummer, screenshot van de tickets en prijs van het ticket naar info@theauroravision.com. "We willen ervoor zorgen dat de tickets zo snel mogelijk worden terugbetaald. Momenteel kunnen we hier nog geen termijn op kleven", besluit WKND. Er werden in totaal 173 kaarten verkocht. (TVA)