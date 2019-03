Thermae Palace zet voor het eerst souschefs en sommeliers in de kijker. “Zij zijn de drijvende kracht van de keuken” Leen Belpaeme

04 maart 2019

11u53 3 Oostende Vincent Florizoone, chef van Brasserie Albert organiseert op 24 maart ‘Soulever’ in het Thermae Palace Hotel, een event waarbij hij het licht werpt op sommeliers en souschefs, of wat hij zelf de drijvende kracht achter de Belgische topgastronomie noemt.

Sinds de aanstelling van chef Vincent Florizoone is het Thermae Palace Hotel op vlak van gastronomie terug op de goede weg. Eind vorig jaar opende het hotel haar deuren voor 5 bartenders en 29 Belgische topchefs. Samen goed voor 13 Michelinsterren en duizenden Gault&Millau punten waardoor het Thermae Palace Hotel omgetoverd werd tot het grootste sterrenrestaurant ter wereld. Binnenkort is er een nieuw evenement, maar ditmaal worden de hoteldeuren geopend voor 10 souschefs en evenveel sommeliers. Met Vincent Florizoone haalde Thermae Palace Hotel geen onbekende in huis. Hij werd opgeleid in toprestaurant Don Alfonso, was de rechterhand van Bruneau en werd al tweemaal verkozen tot beste bierchef ter wereld. Met Soulever wil hij de aandacht niet op zichzelf vestigen, maar wel op souschefs en sommeliers. “Achter elke culinaire mastermind schuilt een geweldig sterke souschef. Die is de drijvende kracht van de keuken, maar krijgt daar zelden tot geen eer voor van het publiek. Dit event is een manier om souschefs in de spotlight te zetten en hen de appreciatie te geven die ze verdienen”, vertelt Florizoone.

De souschefs die langskomen op 24 maart staan in de keuken van stuk voor stuk toprestaurants zoals De Kromme Watergang, De Jonkman, Atelier Ducheyne, Cuines 33, Hostellerie St.-Nicolas en Kok au vin. Ook onder de sommeliers zullen enkele van ‘s lands beste aanwezig zijn in Thermae Palace. De souschefs van The Vine, Humphrey, DIM, Brasserie Julie, De Jonkman, Chambre Séparée en Bon-Bon zijn aanwezig. “Het is de eerste keer dat er een event wordt georganiseerd voor zowel sommeliers als souschefs. Sommeliers houden uiteraard wel geregeld proeverijen, maar er is nooit eerder een echt feest gegeven in hun eer. Samen met de souschefs zullen ze je meenemen op een ontdekkingsreis waarbij je talrijke smaaksensaties zal beleven. Daarnaast komen ook 5 dj’s en zijn er verschillende verrassingsacts”, zegt Florizoone nog.

Levi Party Rental zorgt voor de aankleding. “Om de samenwerking tussen de souschefs te accentueren, werken we met één doorlopend buffet waarbij elke chef toch nog zijn eigen plek heeft. Ook de sommeliers zullen hun wijnen serveren aan een gezamenlijke bar waar elk eveneens zijn eigen ding kan doen zonder elkaar in de weg te lopen”, licht Timothy Lejeune, manager bij Levi Party Rental toe. Elke sommelier brengt drie wijnen mee aan 4, 6 en 9 euro per glas. De 10 souschefs maken elk 1 gerecht aan 8 euro per bord. Tickets kosten 15 euro en zijn online te verkrijgen of bij Thermae Palace Hotel.