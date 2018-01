Therapeut Blauw Kruis onderzoekt bijtgedrag honden 02u39 0 TVA Koen Van Daele en zijn Mechelse herder Clara. Oostende In de nasleep van enkele recente bijtincidenten met honden start Koen Van Daele (55) van het Blauwe Kruis een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van het bijtgedrag van de dieren.

Van Daele is al dertig jaar gedragstherapeut en meer dan twintig jaar verbonden aan het Blauwe Kruis van Oostende. Hij krijgt van het asiel dan ook de volle steun, temeer omdat het asiel al langer een strijd voert tegen de elektronische halsband. "Wanneer zich een bijtincident voordoet, zoals onlangs in Beringen, staan we te weinig stil bij de achtergrond van de hond. De dieren worden moreel beoordeeld, terwijl ze geen ethisch besef hebben. Wat is de oorsprong van de hond? Wat is de stamboom? Is de hond getraind en wat was het advies van de trainer destijds? Werd een elektronische halsband gebruikt om het dier af te richten? Al deze vragen komen bij het onderzoek naar de hond nooit aan bod. Een jaar lang wil ik alle mogelijke bijtincidenten bestuderen over heel Vlaanderen. Daarom vraag ik de medewerking van spoeddiensten, studenten gedragsbiologie en hondentrainers, zodat we een duidelijker beeld kunnen scheppen. We moeten bijtincidenten vermijden en meer verantwoordelijkheid leggen bij de fokkers, hondentrainers en adviseurs, niet bij de honden zelf."





Info via koen.van.daele@telenet.be. (TVA)