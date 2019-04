Thee met een verhaal verkoopt nu ook theemocktails aan Ice T-Bar Leen Belpaeme

04 april 2019

17u25 0 Oostende Eén jaar na de opening van hun Thee met een Verhaal in Oostende, pakt thee-experte Jessica Van Humbeeck en haar Oostendse collega Nadia Burman uit met een ‘Ice T-Bar’. Voor de zaak in de Van Iseghemlaan staat een mobiele bar opgesteld waar je uit vier soorten natuurlijke iced teas kan kiezen. De thee wordt geserveerd in herbruikbare flessen of bekers.

Thee met een verhaal is na een jaar ook in Oostende een succes. Jessica Van Humbeeck was al vijf jaar bezig in Vlaams Brabant maar opende samen met Nadia Burman ook winkel aan de kust. “Het concept trekt echt wel aan. Het was een grote stap om ook in Oostende te beginnen. In Vlaams Brabant kennen mensen mij al, maar sinds de lancering van mijn boek But First, Tea en het televisie programma op Eclips TV zit thee drinken echt wel in de lift”, vertelt Jessica. Alhoewel de interesse voor thee stijgt is er nog altijd een drempel. “We willen die drempel wegnemen door mensen die niet vaak thee drinken te laten kennis maken met onze homemade Ice-Tea en tegelijkertijd kunnen we de liefhebbers in de watten leggen”, vertelt de zaakvoerster. In de Ice T-Bar zullen 25 soorten te koop worden aangeboden. “Elke dag zullen we een selectie van vier theemocktails serveren. Elke dag komen er andere smaken aan bod. Mensen die twee weken in Oostende verblijven zullen op het einde van hun vakantie elke smaak kunnen geproefd hebben”, lacht Jessica. De thee’s zijn puur natuur en zonder synthetische toevoegingen. “We vinden het ecologische aspect belangrijk en daarom kan je kiezen uit een herbruikbare T-infusion Fles die bij aankoop gratis wordt gevuld. Het alternatief is een biologisch afbreekbaar bekertje, inclusief een rietje dat gemaakt is van riet.”

Dit weekend, bij de start van de paasvakantie, krijgt de ‘Ice T-Bar’ van Jessica en Nadia haar vuurdoop. “Bij goed weer rollen we hem buiten en staat onze bar buiten, net tegenover het casino en naast de toeristische dienst. Als het zomerweer van vorig jaar terug op de afspraak is, dan wordt het van mei tot eind oktober heel druk aan onze ‘Ice T-Bar’. De bar zou inderdaad ook mooi staan op de Oostendse zeedijk, de avondmarkten en zomerhappenings. De plannen zijn er, maar in eerste instantie staan we in de Van Iseghemlaan voor onze winkel. Het blijft mijn missie om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om voor thee te kiezen. Op warme dagen is de koude variant een ideale dorstlesser, maar je kan hem ook drinken als tussendoortje of aan het begin van de dag”, zegt thee evangelista Jessica Van Humbeeck.