Theatershow over Paul McCartney 19 januari 2018

Op 26 januari komt de theatershow Macca: The Paul McCartney Story, naar het Kursaal van Oostende. Zevenenveertig jaren muzikale hoogtepunten uit het leven van poplegende Paul McCartney passeren de revue met in de hoofdrol Emanuele Angeletti, bekend van de spraakmakende West End musical 'Let it be'.





Het is theatershow met authentieke kostuums uit de hoogtijdagen van McCartney en The Beatles en een ijzersterke cast van West End musicalsterren als John Brosnan en Luke Roberts. De eerste helft van de voorstelling is een remake van de legendarische concerttour 'Wings Over The World' in 1975 en 1976. Het toneel, de kostuums, de sound, alle details kloppen. In het tweede deel worden de solo hits van McCartney en favorieten uit het Beatles tijdperk afgestoft. Een unieke ode aan een popheld, door een meesterlijk artiest die zich tot in detail de kneepjes heeft eigen gemaakt waarmee McCartney zijn publiek bespeelde.





