Theater Aan Zee in de toekomst ook in Kursaal 05 september 2018

Theater Aan Zee (TAZ) heeft nood aan meer en grotere locaties en keek daarvoor naar het Bredense MEC Staf Versluys. Bredene was er wel voor te vinden, maar volgens het Oostendse stadsbestuur moest TAZ in Oostende blijven. Er werd daarom een oplossing uitgewerkt met het Kursaal.





Een samenwerking met het Kursaal was in het verleden niet mogelijk omdat het theaterfestival altijd op hetzelfde moment plaatsvond als de internationale musical in het Kursaal. Er was al een oplossing, maar door een verschuiving in de planning was er opnieuw een overlapping met de musical. Het Kursaal heeft nu opnieuw de programmatie van de musical op een andere datum gezet, zodat TAZ toch enkele dagen van het gebouw kan gebruikmaken. Welke productie er komt, is nog een verrassing, maar zeker is dat de musical zal starten op 5 augustus. "Door de wijzigingen kan TAZ op 31 juli, 1, 2 en misschien ook op 3 augustus gebruik maken van het Kursaal", meldt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) "TAZ is erop gebrand om grotere producties naar Oostende te halen. Dat kunnen we enkel toejuichen, maar locaties vinden is niet evident. Door de samenwerking met het Kursaal kunnen we het theaterfestival in Oostende verankeren", zegt ook schepen Bart Plasschaert (CD&V). Organisator Luc Muylaert is ook tevreden. "Ik ben ongelofelijk blij dat we de zaal kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen we grote voorstellingen programmeren voor een publiek van 2.000 toeschouwers. Tot nu toe was de maximumcapaciteit 600 mensen. Ik ben het stadsbestuur dan ook dankbaar." (LBB)