Theater Aan Zee denkt aan Versluyscentrum STADSBESTUUR TEGEN IDEE VAN UITBREIDING NAAR BUURGEMEENTEN LEEN BELPAEME

02 augustus 2018

02u34 0 Oostende Theater Aan Zee botst op een limiet wat locaties betreft en opperde daarom al eerder deze week een mogelijke uitbreiding richting Bredene. Het stadsbestuur is zich bewust van de beperkingen maar is niet te vinden voor een uitbreiding naar omliggende gemeenten.

De ticketverkoop van TAZ doet het bijzonder goed en dat toont onmiddellijk ook de nood aan naar grotere theaterzalen. Om het tekort op te lossen werd de Versluys Dôme voor het tweede jaar op rij ingericht als theaterzaal, maar dat kost handenvol geld en moeite en heeft ook enkele beperkingen. Zo moest de voorstelling van Josse De Pauw afgelast worden door een ongelukkige combinatie met KVO naast de deur. Het Kursaal is de meest voor de hand liggende oplossing, maar was de voorbije jaren geen optie door de overlapping met de internationale musical, een belangrijke bron van inkomsten voor de vzw. Voor volgend jaar werd de musical weliswaar verplaatst van 1 tot 10 augustus, waardoor de locatie vrijkwam voor Theater Aan Zee. De Gentse Feesten strooien weliswaar roet in het eten. Het festival is genoodzaakt om op te schuiven omdat de Gentse Feesten beslist hebben om een week op te schuiven. "Al sinds het begin van het festival volgen wij de timing van de Gentse Feesten omdat hun technici en materiaal grotendeels ook door ons gebruikt worden. Als zij een week opschuiven, zijn wij genoodzaakt te volgen. Dat komt nu inderdaad ongelukkig uit", vertelt coördinator Luc Muylaert.





Prima theaterzaal

Theater aan Zee ziet een gemakkelijke oplossing in het Staf Versluyscentrum in Bredene. "Het is een uitgeruste theaterzaal waar we weinig werk en kosten in moeten steken en het is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Het is in afstand bovendien zowat even ver als Raversijde. We willen daar enkel een extra locatie inrichten, het is niet dat het hart van het festival zal verhuizen naar Bredene", zegt Muylaert. Toch ligt de optie gevoeliger bij de Oostendse politiek, die het cultureel paradepaardje, waarvoor ze elk jaar 570.000 euro mee in de pot leggen, niet graag zien uitbreiden naar een andere gemeente. "We verstaan de verzuchting van TAZ naar grotere locaties, maar jammer genoeg is de oplossing met het Kursaal volgend jaar niet meer mogelijk. We zijn geen voorstander om richting Bredene te trekken omdat we als stad niet enkel subsidies geven, maar ook heel wat logistieke ondersteuning geven en dat niet zomaar naar Bredene zien vertrekken. We moeten snel samenzitten om alles te bekijken", zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V). Ook burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) houdt de boot af. "Je moet voor je eigen stad zorgen."





In Bredene denken ze daar anders over. De gemeente is al langer vragende partij voor een samenwerking met TAZ. "Ik reik de hand. Ik heb mij eerder verzet tegen een fusie met Oostende, maar ook telkens gepleit voor een betere samenwerking met andere gemeenten en in het bijzonder met Oostende", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).