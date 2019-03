The Van Jets starten afscheidstournee in De Zwerver: “Eindigen waar het 15 jaar geleden begon”

Timmy Van Assche

28 maart 2019

12u15 0 Oostende Nog één keer treden The Van Jets op in eigen streek alvorens ze de stekker definitief uittrekken. Op 28 april komt het viertal haar afscheidstournee in Leffinge aftrappen. “Het is niet toevallig dat we optreden in de zaal waar het allemaal voor ons begon.”

In 2004 stappen vier jonge Oostendse snaken het podium op van De Zwerver tijdens de preselecties van Humo’s Rock Rally. De jury en het publiek raken meteen in de ban van de onversneden rock van frontman Johannes Verschaeve en de zijnen. Datzelfde jaar zou de band de Rock Rally ook winnen, na een stomend optreden in de Brusselse Ancienne Belgique. Het begin van een prachtige muzikale carrière gevuld met vijf prima albums: ‘Electric soldiers’, ‘Cat fit fury!’, ‘Halo’, ‘Welcome to strange paradise’ en ‘Future primitives’. Na vijftien jaar rocken in binnen- en buitenland nemen Johannes, zijn broer en drummer Michael, bassist Frederik Tampere en Wolfgang Vanwymeersch afscheid. Maar dat doen ze niet zonder hun geliefde muziekclub een laatste bezoek te brengen. Op zondag 28 april om 21 uur staan ze een laatste keer in De Zwerver.

Verse Vis

De zogenaamde try-out van hun afscheidsronde werd aangekondigd met een leuke trailer op de Facebook van De Zwerver. Je hoort het nummer ‘Ricochet’, nu een b-kantje op de nieuwe single ‘Who does’. “Ik moest ook wel glimlachen toen ik de beelden zag. Het zijn opnames van kort na onze overwinning in de Rock Rally, ik denk op de toenmalige zenders JimTV of TMF”, vertelt frontman Johannes. “Het is heel speciaal om nog één keertje naar De Zwerver te komen. We waren als jonge gasten al bezoeker van hun festival Leffingeleuren en vaste klant in de muziekclub zelf. We vergaapten ons steeds aan de échte bands die er optraden. Toen we zelf op het podium stonden, hadden we nooit kunnen denken dat we zo’n mooi parcours zouden afleggen. We waren ons van niks bewust en speelden onschuldig en ietwat naïef onze muziek. Nu, we hebben steeds een goeie band met De Zwerver en de regio behouden. Zo stonden we ook op het podium van Verse Vis (de muziekwedstrijd voor talentvolle bands die zaterdag plaatsvindt, red.) en kwamen met veel plezier terug voor onze meer Leffingeleuren. Het is niet toevallig dat we eindigen waar het ooit begon.” Lode Pauwels, programmator van de muziekclub, pikt in. “We hebben The Van Jets steeds geboekt wanneer ze een nieuw album uitbrachten, zowel in onze zaal als op Leffingeleuren of voor Instant Karma. Toen ze hun afscheid aankondigden, stelden we hen de vraag of het ook mogelijk was om nog een laatste keer naar Leffinge te komen.”

Uitverkocht, uitverkocht, uitverkocht

En de Oostendse fans lijken storm te lopen voor het laatste optreden in eigen streek, want de laatste tickets vliegen intussen de deur uit. Ook de afscheidsoptredens in de Gentse Handelsbeurs op 18 en 19 oktober en de AB op 31 oktober en 1 november zijn uitverkocht. En ze staan ook op enkele zomerfestivals. “We verkochten vroeger ook wel zalen uit, maar nooit aan dit ongelooflijke tempo. De AB en Handelsbeurs waren in amper twee dagen uitverkocht en ook in Leffinge loopt de ticketverkoop zeer goed. Dit stemt ons gelukkig.” Maar heeft de band nog een try-out nodig, gezien al hun ervaring? “Toch wel”, meent Johannes. “Zie het als een wielrenner die eerst een dagwedstrijd meerijdt en pas daarna deelneemt aan de Tour de France. Je kan veel oefenen in een repetitiekot, maar ooit moet je podium op. De Zwerver is een uitstekende zaal om onze volledige show uit te proberen. We gaan uiteraard niet alleen nummers brengen van ons laatste album en zullen spelen waar we zin in hebben. Onze setlist ligt zeker nog niet vast.” Alle info: www.dezwerver.be.

En dan, wat volgt er na The Van Jets? “Ik zal alvast meehelpen met de productie van de Gentse hiphopper Spreej. Ik vind dat hiphop en rock eenzelfde energie bevatten. Ik werk ook nog als theatermuzikant aan een voorstelling voor eind dit jaar. En er zijn ook nog soloplannen, maar daar keer ik later op terug. Mijn broer Michael zal zich volledig toeleggen op sportpsychologie, maar muziek volledig aan de kant schuiven, zal hij niet doen.” Wolfgang zal zich focussen op de band Elefant en andere zijprojecten, terwijl Frederik actief is in muziekmanagement.