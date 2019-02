The Ostend Street Orkestra wint Vlaamse Cultuurprijs voor amateurkunsten: “We lopen niet in de pas en tóch wordt het gesmaakt” Leen Belpaeme

06 februari 2019

17u23 0 Oostende Iets meer dan vier jaar geleden ontstond The Ostend Street Orkestra (TOSO) in de schoot van KleinVerhaal. Dinsdagavond kregen ze de Vlaamse cultuurprijs Ultima voor Amateurkunsten overhandigd als bekroning van het werk dat zowel artistiek als sociaal zijn vruchten afwerpt.

TOSO, of The Ostend Street Orkestra, stond dinsdag in een indrukwekkend rijtje van culturele spelers in Vlaanderen als laureaat van de Ultima voor amateurkunsten. Het sociaal-artistiek project wordt daarmee niet enkel geprezen voor het sociaal werk, maar vooral ook voor de artistieke prestatie. Het kan dan ook al een indrukwekkend palmares voorleggen sinds de start. Het orkest opende vorige zomer Theater Aan Zee en verscheen de afgelopen jaren op podia van onder meer CC De Grote Post, Leffingeleuren, C-Mine, manifiësta, De Figuranten en Kunstencentrum Vooruit. TOSO maakte in 2016 het album ‘TOSO Studio Compilation Volume I’. In 2016 draaide regisseur Dany Deprez een documentaire waarin de groep en haar leden werden geportretteerd. Afgelopen jaar organiseerde het orkest de tweede editie van de fameuze TOSO Big Jam op de kiosk in het Oostendse Leopoldpark, een muziekfeest waarop iedereen welkom was om samen te komen jammen en zingen. Daarnaast maakte TOSO in 2018 samen met KRANKLAND de dadaïstische rouwstoet “Danse Massacre” in kader van GoneWest.

Het orkest ontstond in 2014 als antwoord op de commotie die ontstond rond de groeiende groep daklozen in Oostende. KleinVerhaal bracht mensen samen rond een bijzonder muziekorkest met jazzmuzikanten Ilse Duyck, Giovanni Barcella, Bart Maris en Yamen Martini als vaste coaches. Ondertussen blijkt TOSO een vaste waarde met een 30 -tal muzikanten van erg uiteenlopende sociale en muzikale achtergronden: met en zonder dak boven het hoofd, geboren en getogen Oostendenaars, maar ook nieuw aangespoelden. De jury waardeert dat TOSO hun muzikanten aanspreekt op hun talent en niet op hun achtergrond. “Deze ‘muziek als een beweging’ had een eenmalig project kunnen zijn maar resulteerde in een doorlopende beweging met labo’s, repetities, samenkomsten, jamsessies en optredens. Deze open mentaliteit wordt onder meer weerspiegeld in het open karakter van de wekelijkse repetities, waar iedereen binnen en buiten kan lopen, meedoen en luisteren en waar het proces en het product inwisselbaar zijn.”

Bij KleinVerhaal zijn ze uiterst tevreden. “In 2014 zijn we gestart met een klein groepje van een tiental mensen. Nu zijn we al met een 30-tal mensen uit superdiverse achtergronden en geëindigd in de AB met zo’n prijs. Het was fantastisch om met het hele orkest naar Brussel te trekken. Dat komt wel aan bij onze muzikanten. Het is ook een stimulans. Je krijgt goesting om nieuwe dingen te proberen en vooral om verder te doen”, licht Dieter Debruyne van KleinVerhaal toe. Dat de artistieke waarde van het project gelauwerd wordt, betekent veel. “De meerwaarde is dat er in de verf gezet wordt dat we een eigenzinnig artistiek parcours varen. We lopen niet in de pas en toch wordt het gesmaakt. Dat is net de manier waarop wij het willen doen. Het is ook een bevestiging dat sociaal-artistiek werk zijn eigen karakter heeft en een plaats inneemt in het landschap zonder dat het minderwaardig is als kunstvorm. Zonder artistieke uitdaging heb je ook het sociale niet. TOSO is meer dan een gezellige koffieklets”, zegt Debruyne nog.

De laureaten van de Ultima ontvangen een geldbedrag van 10.000 euro, een foto- en videoreportage en een nieuwe Ultima-award, gemaakt door Stefaan Dheedene.