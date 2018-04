The Empty Shop verkoopt tweedehands kleren voor goede doel 04 april 2018

02u39 0

In de Alfons Pieterslaan is voor enkele dagen The Empty Shop geopend. Momenteel zijn de kledingrekken nog helemaal leeg, maar op 5, 6 en 7 april kan je tweedehands kledij binnenbrengen.





Die kledij wordt dan op 12, 13 en 14 april terug verkocht en de opbrengst gaat naar vzw Tejo. Hier wordt therapeutische begeleiding gegeven aan jongeren, gratis en anoniem.





"We hebben al enkele zakken binnengekregen. We kunnen niet alles uithangen om te verkopen, maar er zijn zeker mooie stukken. De overschot schenken we dan aan Oxfam", leggen de initiatiefnemers van Curieus Oostende uit. "Het idee komt van Brazilië en werd al toegepast in andere afdelingen van Curieus. In Brugge leverde de verkoop 4.000 euro op. We hebben alvast de ideale locatie gevonden in de voormalige winkel van Lingerie Delphine. Het pand wordt binnenkort afgebroken maar wij mogen er eerst nog gebruik van maken. We hebben alles voorhanden en liggen op een zichtbare locatie", zeggen Aaron Ooms en Peter Desnerck. De periode van verkoop wordt bewust kort gehouden.





"We willen de gewone tweedehandswinkels ook geen concurrentie aandoen en houden de verkoop daarom op drie dagen. We hebben onszelf ook voorgesteld aan de handelaars in de beurt." De prijs wordt bepaald per stuk. "We kijken naar de staat van de kleren en bepalen zo een eerlijke prijs. We gaan alles niet zomaar aan 5 euro verkopen, maar je zal als koper nog altijd voordeel doen." (LBB)