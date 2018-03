The Crystal Ship voortaan ook op bierkaartjes 21 maart 2018

02u34 0

De nieuwe werken van The Crystal Ship worden op 7 april officieel getoond aan het grote publiek. Als teaser voor de derde editie worden deze week vijf verschillende 'The Crystal Ship'-bierkaartjes bij de lokale horeca verdeeld. "Het festival is in enkele jaren een vaste waarde geworden in Oostende. Het is dan ook belangrijk om Oostendse ondernemers te betrekken in dit verhaal", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Daarnaast krijgt ook een tiental Oostendse winkels de kans om unieke The Crystal Ship-zakjes te verkopen met het artwork van Sammy Slabbinck, de maker van het campagnebeeld voor deze editie. (LBB)