The Crystal Ship meert aan in Oostende: deze artiesten kan je

dit weekend aan het werk zien Leen Belpaeme

05 april 2019

17u18 0 Oostende Op 13 april gaat kunstenfestival The Crystal Ship officieel van start in Oostende en kan je alle nieuwe muurschilderijen en installaties ontdekken in de stad. Dit weekend duiken er al kunstenaars op in het straatbeeld. Onder meer Mohamed l’Ghacham gaat aan de slag met een oude foto van een vrouw die een taart aansnijdt.

Al voor de vierde keer worden er in Oostende in de eerste week van de paasvakantie gevels gebruikt als canvas door grafittikunstenaars. De Spaanse artiest Escif mocht de spits afbijten en maakte al twee nieuwe werken. Het ene is getiteld ‘No Border’ en toont een abstracte tekening van Kuifje en Bobby in de Vuurtorenwijk, het andere heet Save the Planet en is een afbeelding van een witte hond in het Westerkwartier.

Familiefoto

Mohamed l’Ghacham, uit Barcelona, is gisteren begonnen. Hij overschildert de leeuw in de Blauwkasteelstraat. l’Ghacham schildert dagelijkse taferelen en plakt daar invloeden uit de klassieke, impressionistische schilderkunst bij. Zijn murals zijn meestal gebaseerd op foto’s en daar geeft hij zijn eigen toets aan. De omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Wie zijn werk bekijkt, werpt een blik op het leven van een ander. Voor zijn werk in Oostende gaat hij aan de slag met een familiefoto waarbij een vrouw een taart aansnijdt. “Ik gebruik altijd familiefoto’s van mensen in een huiselijke sfeer, omdat die overal in de wereld hetzelfde zijn. Meestal ken ik de mensen op de foto of hun familie. Soms zal ik bladeren in albums van mensen die het gebouw wonen waar ik aan de slag ga”, licht de kunstenaar zelf toe. Er was gisteren al meteen interesse bij de voorbijgangers, die toekeken terwijl Mohamed een raster aanbracht voor hij begon te werken. “Er zijn vaak mensen die vragen stellen of een babbeltje slaan. Het is ook een voordeel bij streetart dat je de artiest aan het werk kan zien en een muur kan zien evolueren. In een kunstgalerij zie je enkel het eindresultaat.”

Vrouwelijke schoonheid

Ook Paola Delfin uit Mexico zal dit weekend beginnen in de Nieuwe Stad om een 40 meter hoge muur te voorzien van een portret van iemand uit de wijk. “We hebben daarvoor verschillende foto’s genomen van mensen in de wijk, maar het is nog afwachten wie ze zal kiezen voor haar ontwerp. Sowieso wordt het een indrukwekkende mural", vertelt curator Bjorn Van Poucke. De Mexicaanse onderzoekt in haar kunst de impact van de vrouwelijke schoonheid en baseert zich daarbij vooral op het dagelijkse leven.

Surrealisme

Dit weekend zal ook Lonac beginnen werken aan één van de muren van het Ensorinstituut in de Parklaan. Deze Kroaat plukt inspiratie uit de skatewereld, comics en sociale vraagstukken waarna hij hyperrealisme laat botsen met surrealisme in zijn portretten. Leuk detail, de personages in zijn werk behoren steeds tot zijn vrienden- of familiekring.

Komend weekend en volgende week zullen nog op de verschillende locaties kunstenaars aan het werk zijn, altijd leuk voor de liefhebbers. Via thecrystalship.org vind je alle locaties terug.