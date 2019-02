The Crystal Ship komt terug en heeft voor het eerst een thema: ‘The Dictatorship of Art’ Timmy Van Assche

21 februari 2019

16u31 0 Oostende Kunstenfestival The Crystal Ship meert deze lente voor de vierde keer in Oostende aan. Een selectie internationale artiesten creëert unieke muurschilderingen en installaties in de stad. Op zaterdag 13 april worden hun kunstwerken officieel getoond aan het grote publiek. Er is ook voor het eerst een thema: ‘The Dictatorship of Art’.

The Crystal Ship komt opnieuw naar de grootste stad aan de kust. Zo’n vijftien gerenommeerde kunstenaars trekken er in de eerste week van de paasvakantie op uit. Ze krijgen elk ongeveer één week tijd om een spraakmakend kunstwerk te creëren met de stad als canvas. De creaties worden officieel ingehuldigd op zaterdag 13 april en vervoegen dan de 54 andere grote - en honderden kleinere - creaties van de voorbije drie edities van The Crystal Ship. Samen vormen ze een artistiek parcours doorheen Oostende.

The Dictatorship of Art

De laatste editie van The Crystal Ship in 2018 lokte 253.000 bezoekers. De succesformule blijft onveranderd, maar het kunstenfestival krijgt dit jaar wél een extra dimensie met de introductie van een thema. ‘The Dictatorship of Art’ is gebaseerd op een citaat van de hedendaagse Duitse kunstenaar Jonathan Meese, die stelt dat ‘kunst de wereld regeert en een absolute leidersrol vervult - kunst is zelfs sterker dan politiek’. “The Crystal Ship wil dit jaar nog extra inzetten op kunst waar je niet om heen kunt en die iedereen moet gezien hebben. Een vloedgolf aan kunst in het straatbeeld. De voorbije jaren kozen we niet echt voor een expliciet thema maar was er wel altijd een duidelijke maatschappelijke, politieke en sociale boodschap”, zegt curator Bjorn Van Poucke. “De keuze om dit jaar wél een thema naar voor te schuiven is een logische en interessante ontwikkeling voor The Crystal Ship.”

Parade met Ensorinstituut

Op 15 maart start een nieuw The Crystal Ship-seizoen met een parade door de stadskern van Oostende. Meer dan honderd leerlingen van het lokale Ensorinstituut voeren propaganda voor kunst. “Verder maken de leerlingen ook een muurschildering, die meteen ook de algemene boodschap van The Crystal Ship onderlijnt: een directe band én interactie met het (lokale) publiek blijft een van de pijlers van het kunstenfestival”, besluit Van Poucke.