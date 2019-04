The Crystal Ship en Theater Aan Zee slaan de handen

in elkaar met sterke beelden en uniek parcours Timmy Van Assche

11 april 2019

16u58 1 Oostende Theater Aan Zee en The Crystal Ship gaan dit jaar een intensieve samenwerking aan en pakken uit met een opvallend parcours langs de kunstwerken. Dat melden TAZ-gastcurator Lucas De Man en curator van The Crystal Ship, Bjørn Van Poucke.

Lucas De Man is conceptontwikkelaar, presentator, theatermaker, regisseur, oprichter en artistiek leider. De gastcurator van TAZ 2019 zal nu nauw betrokken worden bij The Crystal Ship. “Ik ben heel trots dat we dit jaar met Theater Aan Zee kunnen samenwerken met The Crystal Ship. Ik ben door mijn tv-programma’s in Nederland elke week met beeldende kunst bezig. Björn van The Crystal Ship kiest zijn makers op noodzaak en impact en dat sluit zo goed aan bij TAZ dat ik hem vroeg om samen te werken. We proberen alle twee mensen in Oostende en daarbuiten met kunst direct aan te spreken, dus voor mij meer dan logisch dat we samenwerken.”

Betrokkenheid

Aan de artiesten van The Crystal Ship werd gevraagd wie zich wou laten inspireren door het thema van Theater Aan Zee: betrokkenheid. De Britse artieste Helen Bur ging graag in op deze vraag. Verwacht geen groot werk van haar hand, maar tientallen kleine portretten van Oostendse inwoners op hun eigen gevels. Sterke beelden, technisch verfijnd, maar vooral beklijvend.

Parcours

Aan The Crystal Ship werd dan weer gevraagd om tijdens TAZ, dit jaar van 31 juli tot en met 10 augustus, tweemaal per dag rondleidingen te organiseren waarbij het publiek meegenomen wordt langs een speciaal voor TAZ uitgestippeld ‘street art’-parcours. Lucas De Man zal zaterdag één van de sprekers zijn op de officiële opening van The Crystal Ship om 14 uur in de Guldensporenlaan 2.