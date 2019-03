THE CRYSTAL SHIP: Deze kunstenaars zorgen straks voor 10 nieuwe muurschilderingen in Oostende Leen Belpaeme

14 maart 2019

17u40 0 Oostende Straatkunstenfestival The Crystal Ship was de voorbije drie jaar een succes met ondertussen al zo’n 300.000 bezoekers. Het openingsfeest voor de vierde editie vindt plaats op 13 april. De kunstenaars strijken in de paasvakantie neer in Oostende om tien grote muurschilderijen te maken, twee gigantische installaties en een reeks kleinere interventies.

Het is elk jaar uitkijken welke locaties er een kleurrijke invulling krijgen en welke artiesten er langskomen. Bij het grote publiek doen de namen meestal geen belletje rekenen, maar toch zijn het niet de minste. “We kiezen dit jaar voor tien grote muurschilderijen.

Case Maclaim zal een werk maken boven de brandweerkazerne. Hij maakt heel realistische beelden, vaak met een boodschap. In het Feest- en Cultuurpaleis komt dan weer een textielinstallatie van de Amerikaanse Crystal Wagner. Zij maakt een organische bol met papier en textiel en die komt in de grote binnenruimte. Als de zon door de bol zal schijnen, zal er een spectaculair beeld ontstaan”, belooft curator Bjorn Van Poucke.

Helen Bur zorgt dit jaar voor de kleinere interventies. “Zij zal langsgaan bij mensen die hun gevel hebben opgegeven. Ze zal een fotosessie doen en dan een portret schilderen van de bewoners op hun gevel.” Publiekslieveling Jaune komt ook terug. “Hij heeft ondertussen al op 75 plaatsen vuilnismannetjes aangebracht. Hij is enorm populair in Oostende, maar hij gaat dit jaar niet rond in de stad. Hij zal de lange muur op de Oosthelling naast het Kursaal gebruiken om een groot werk te maken.”

De muur aan C-power staat dit jaar opnieuw op de lijst. “Vorig jaar waren er problemen omdat er een anti-graffitilaag op de muur lag, maar we hebben dat probleem al opgelost. Leon Keer zal hier aan het werk gaan. Lonac zal dan weer een hyperrealistisch werk maken op een 40 meter hoge muur in de Nieuwe Stad.”

Er worden dit jaar ook drie werken uit de eerste editie overschilderd. “We hebben nog altijd genoeg muren, maar het zijn niet altijd de interessantste. Door muren te overschilderen blijven we ook relevant. Marina Capdevilla zal de zijgevel van Tearoom Georges gebruiken, Mohammed L’Ghacham uit Spanje zal de leeuw in de Blauwkasteelstraat overschilderen”, licht Van Poucke nog toe.

Nog opvallend is dat er een permanent werk komt in de fontein voor het Kursaal van Oostende. Tom Herck bouwt er een groot schip in een fles.

Ensorinstituut

Er is dit jaar ook een samenwerking met het Ensorinstituut. De leerlingen maken onder andere een werk op de muur van het sportcentrum in de Kaïrostraat. Ze trokken woensdag ook al op straat om een statement te maken voor kunst. (lees het artikel over de mars hier) Ze deden dat in het kader van het thema, The Dictatorship of Art. De curator lichtte het thema donderdag verder toe en richtte zich ook tot burgemeester Bart Tommelein en schepen Bart Plasschaert, die de nieuwe editie mee voorstelden. “Kunstenaar Johathan Meese zegt dat kunst het meest radicale is wat je met je leven kan doen. Vergeet politiek, sorry Bart (Tommelein), vergeet godsdienst, sorry Bart (Plasschaert) Alleen kunst kan de wereld echt veranderen. Al de rest hebben we al geprobeerd.”

Voor het openingsfeest op 13 april is er een samenwerking met Instant Karma. Er zullen verschillende optredens zijn in fuifzaal Elysée. De stad investeert opnieuw 220.000 euro in het festival.

Dit zijn eerdere werken van de kunstenaars die dit jaar naar Oostende komen