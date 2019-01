Terwijl Limburg en Antwerpen wachten op sneeuw, is in Oostende de dooi al ingezet... Leen Belpaeme

30 januari 2019

11u08 0

Terwijl het in de rest van het land nog aan het sneeuwen is of men zelfs nog aan het wachten is op sneeuw, is de dooi al ingezet in Oostende. Hier en daar zijn nog enkele sneeuwlandschappen, maar op de weg en op de voetpaden is er ondertussen vooral een sneeuwpapje of zelfs een vieze brij ontstaan. De smeltende sneeuw is daarom niet minder glad.

Meer over Oostende

weer

weerfenomeen