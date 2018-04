Terrasje doen naast landingsbaan RESTAURANT BIJ LUCHTHAVEN LOKT NU AL MASSA KLANTEN TIMMY VAN ASSCHE

21 april 2018

03u05 0 Oostende In restaurant Runway 26=08 kan je op het terras genieten van een drankje of een lekkere maaltijd terwijl de vliegtuigen naast je tafeltje de lucht in gaan. Het restaurant is nog maar een week open. "Maar de zaken gaan al goed, er waren al pieken van 50 couverts op hetzelfde moment", zegt Bart De Bruycker.

'Runway 26=08', in de Nieuwpoortsesteenweg 945, palmt de plek in waar vroeger horecazaken Charles Lindbergh en Icarus gevestigd waren. De afbraak van de Lindbergh begon in oktober, en nu, een half jaar later, is de opening van Runway een feit. "De deadline werd netjes gehaald", vertelt Bart De Bruycker, samen met Brian Monsecour en Berend Van Duin manager van de zaak.





Grondige renovatie

"Het volledige gebouw werd gestript en opnieuw aangekleed." Het geheel ziet er alleszins strak en modern uit. Er is binnen zo maar even plaats voor 200 klanten, nog eens 100 mensen kunnen plaats nemen op het zonnige terras met zicht op de landingsbaan van de luchthaven. En op de eerste verdieping kunnen nog eens 80 klanten terecht voor vergaderingen, recepties of diners. Op de menukaart pronken een zestal lekkere wijnen en een beperkt, maar bijzonder smaakvol aanbod aan verse vis- en vleesgerechten en vegetarische maaltijden. De gerechten met Noordzeevis, zoals kabeljauw, staan zoals beloofd uiteraard ook op de kaart van Runway 26=08.





Details uitwerken

"Runway is open voor iedereen van 10 tot 22 uur. We hebben zelfs twee kleine ruimtes en één grote aparte ruimte voor bedrijven die bijvoorbeeld een bedrijfsetentje of seminarie willen houden", zegt De Bruycker. "Kijk, zonder reclame te maken - op een enkel Facebookbericht na - gaan de zaken nu al goed. Er waren al pieken van vijftig couverts op hetzelfde moment. Aan de straatzijde moeten we wel nog duidelijke publiciteit maken. We weten dat mensen de weg naar Runway nog moeten vinden en we moeten nog wat werken aan details, maar we zijn er van overtuigd dat ons restaurant een meerwaarde is. Niet alleen voor de luchthaven, maar voor heel Oostende."





Boney M.

Intussen bouwt de luchthaven naast de deur naarstig verder aan een nieuwe terminal voor business- en privévluchten. "Mensen zullen de link met het restaurant snel maken. Toch mag je ons geen klassiek luchthavenrestaurant noemen. Op 29 april organiseren we zelfs een publiek evenement van 15 tot 19 uur, met zanger Lou Prince en speciale gast Ma Baker van Boney M. Dat zegt genoeg"





Voor De Bruycker zelf is Runway een beetje thuiskomen. Hij is al 27 jaar zaakvoerder van het restaurant Ter Streep in de Leopold II-laan en stond van 1982 tot 2007 aan het roer van Icarus. "Runway behoort samen met luchthavenrestaurant Horizon tot het Nederlandse Erasmus Catering. Ze zochten iemand uit Oostende. Ik heb niet geaarzeld. Dit is mijn passie."