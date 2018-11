Ten Anker vastberaden: "Actie Warmste Week gaat verder, ook na brand" 23 november 2018

Afgelopen zondag ontstond er in de Heilig Hartlaan brand in Ten Anker, een centrum dat jonge ouders en hun kinderen begeleidt. Onder meer zelfgemaakte juwelen en confituur gingen in vlammen op, en die waren bedoeld voor een verkoopactie voor De Warmste Week. "Ondanks de tegenslag bleven we niet bij de pakken zitten", vertelt directeur Isabelle De Keyser. "Met soep, pannenkoeken en een nieuwe lading juwelen en confituur hebben we gisteren postgevat op de wekelijkse markt. Met de opbrengst ondersteunen we onze werking." Zondag kan je Ten Anker vinden op het pop-upevenement De Vitrine in Brugge. Volgende donderdag staan ze opnieuw op de markt van Oostende. Wie wil, kan ook pannenkoeken, juwelen of confituur bestellen via 059/324.628. (TVA)