Televisie gestolen in hotel 29 januari 2018

In de Louisastraat in Oostende zijn dieven er gisterenochtend even na 8 uur vandoor gegaan met een televisie en computer. De daders kwamen via een schuifdeur de niet-afgesloten ruimte van een hotel binnen en gingen er vandoor met de multimedia. De politie kwam ter plaatse en deed de eerste vaststellingen. Er werd proces-verbaal opgesteld. Van de daders is voorlopig geen spoor. (MMB)