Telenet pakt loshangende kabel in Prins Albertlaan dan toch aan 04 augustus 2018

02u46 0

Er komt dan toch een oplossing voor de loshangende kabel van Telenet aan de woning in de Prins Albertlaan in Oostende. Gisteren vertelden de inwoners van het pand in deze krant dat er al 15 maanden een kabel van Telenet los aan hun gevel hangt nadat ze werken hadden uitgevoerd. Ze namen zelf regelmatig contact op met het bedrijf, maar er veranderde niks. "De fout ligt bij ons", geeft Isabelle Geeraerts van Telenet nu toe. "Om de kabel ondergronds te brengen waren er drie vergunningen nodig. De eerste twee waren al in orde, maar de derde werd niet aangevraagd. We zullen nu zo snel mogelijk voor een oplossing zorgen. Omdat er tijdens de zomermaanden niet mag gewerkt worden in deze zone zullen we de kabel laten vastmaken in de tussentijd. De bewoners krijgen ook een compensatie", klinkt het nog. Ann-Marie Taelen, de bewoonster van het huis, had zelf al meermaals contact opgenomen met Telenet. "We zullen onderzoeken hoe het komt dat zij niet bij de juiste persoon is terecht gekomen", belooft Geeraerts verder nog. (LBB)