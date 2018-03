Te weinig kleuters gaan naar school 02 maart 2018

Het Agentschap Onderwijs gaf recent nieuwe cijfers vrij rond participatie van kleuters aan het onderwijs, na een bevraging in oktober 2017. Hieruit blijkt dat Oostende van alle centrumsteden het slechtste scoort wat betreft kleuterparticipatie. "Het percentage afwezige kleuters in Oostende is bijna dubbel zo hoog als in steden zoals Antwerpen en Gent, terwijl onderwijs een van de belangrijkste hefbomen voor gelijke kansen is", zegt Natacha Waldmann van Groen, die net als Charlotte Verkeyn (N-VA) een interpellatie hield over het item in de gemeenteraad. Groen vraagt dat ouders 'aanklampend begeleid' worden en dringt bij de stad aan om hiertoe actief partnerschappen op te zetten. "De inloopteams van Kind en Gezin en het CLB moeten beter betrokken worden." Volgens bevoegde schepen Tom Germonpré is er een verschil tussen afwezigheden en problematische afwezigheden. Er zijn ook al projecten opgestart liet hij weten. (LBB)