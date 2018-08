Te jong om te rijden, niet om te vliegen VICTOR (17) JONGSTE CURSIST 'NOORDZEE VLIEGCLUB' MET BREVET LEEN BELPAEME

08 augustus 2018

02u43 0 Oostende Op zijn zeventiende heeft Victor De Baets uit De Haan nog geen rijbewijs, maar hij mag wel al alleen met een sportvliegtuig vliegen. Hij begon op zijn vijftiende met de opleiding bij de Noordzee Vliegclub in Oostende, samen met vader Benoit (46). "Ik hou vooral van het gevoel van vrijheid in de lucht."

Het is nog even wachten op het officieel papiertje, maar Victor zich al 'private pilot' noemen. Net voor de zomer slaagde hij voor zijn praktisch examen. Vliegen was eigenlijk een jongensdroom van vader Benoit. "We hadden eens een vlucht meegemaakt en ik vond het fantastisch. Op mijn vijftiende mocht ik beginnen met de theoretische opleiding en mijn vader heeft gewacht zodat we er samen aan konden beginnen", vertelt Victor.





Terwijl de zoon aangestoken werd door het enthousiasme van zijn vader is hij nu de eerste van de twee om te slagen voor het examen. "Hij heeft meer tijd gehad om te vliegen. De lat ligt nu wel hoog", lacht Benoit.





Victor had maar vijftig vlieguren nodig om zijn examen succesvol af te leggen, terwijl de meesten gemiddeld zeventig uren vliegen voor ze hun brevet halen. "Zijn examinator noemde zijn prestatie ook buitengewoon", vertelt Benoit.





De eerste keer dat zijn zoon alleen de lucht in ging, was het toch even bang afwachten, maar Victor blijft er rustig onder. "Dat is inderdaad even hopen dat alles goed afloopt, maar eens je in de lucht hangt, gaat het wel."





Lijnpiloot

Er komt nochtans heel wat kijken. "Voor de opleiding moet je vooral veel leren. Voor je vertrekt, moet je al op de hoogte zijn van het weer, je moet het vliegtuig checken, de navigatie en een vluchtplan voorbereiden."





Tijdens zijn opleiding was Charleroi het verste waar Victor al naartoe is gevlogen. Binnenkort beslist hij zelf waar hij naartoe vliegt en dat kan voor het eerst ook samen met zijn vader. "Tijdens de opleiding mochten we niet samen vliegen, maar nu ik een licentie heb, kunnen we wel samen weg."





Het avontuur heeft de twee dichter bij elkaar gebracht. "We hebben samen gestudeerd, samen met stress gestudeerd voor het examen en binnenkort kunnen we samen vliegen."





Ondertussen wil Victor verder blijven leren. "Ik wil graag één keer per week de lucht in en wil nog een opleiding volgen voor nachtvluchten. Na mijn zesde middelbaar economie moderne talen wil ik starten aan de Ostend Air College om lijnpiloot te worden."





Opendeurdagen

Victor is ook de jongste cursist van de Noordzee Vliegclub die zijn brevet haalt. "De gemiddelde leeftijd ligt inderdaad iets hoger", lacht penningmeester Marc Meyns. "We hebben 110 leden en vier vliegtuigen. Op 26 augustus en 23 september zijn er twee opendeurdagen voor mensen die willen starten met de lessen."





Victor en Benoit kunnen het alvast aanraden. "Het is een uitdagende hobby waar je veel van terugkrijgt. Je steekt veel tijd in de opleiding, maar eens je slaagt, kun je de wereld rondvliegen."