Taxichauffeur belt politie voor agressieve klant 30 maart 2018

02u37 2

In de Edith Cavellstraat in Oostende gedroeg een passagier zich dinsdagavond agressief tegen een taxichauffeur, zodat die noodgedwongen de politie moest bellen.





Volgens de politie wilde de man de taxi niet betalen, was hij dronken en voor geen rede vatbaar. Toen de taxichauffeur hem vroeg te betalen, gedroeg hij zich ook fysiek agressief.





"De opgeroepen politieploeg slaagde er ook niet in om de man te kalmeren. Hij werd daarom meegenomen en ter ontnuchtering opgesloten", aldus Carlo Smits van PZ Oostende. De man kreeg een proces-verbaal mee naar huis.





De taxirit werd in extremis toch nog vergoed. (BBO)