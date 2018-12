Taekwondoka’s slagen voor belangrijk examen Redactie

02 december 2018

Verschillende leden van taekwondoclub Chindojang Oostende namen deel aan hun belangrijke examen. Daarbij behaalde Steve Desmadryl een belangrijke onderscheiding, namelijk de zevende dan. Dit is de allerhoogste graad in de sport die je in België kan behalen. Wie nog hogerop wil, moet daarvoor naar Zuid-Korea. Ook de prestaties van Vedran Vancoillie, Milan Lust en Laura Vanheste mogen gezien worden, zij slaagden voor hun tweede dan. Ilse Maes slaagde zelfs voor haar derde dan.