Tachtiger sterft tijdens wandeling 20 juni 2018

In de Duinenstraat in Mariakerke bij Oostende is gisteren rond 17 uur een man overleden. De tachtiger werd onwel tijdens een wandeling en stierf een natuurlijke dood. Volgens de lokale politie zagen voorbijgangers hoe de man onwel werd en belden ze de hulpdiensten. "Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten", zegt Carlo Smits van politiezone Oostende. (BBO)