Surfer in nood 24 april 2018

De hulpdiensten hebben zondag rond 18 uur de melding van een drenkeling op zee gekregen. De surfer bevond zich ter hoogte van de Drie Gapers in Oostende. Volgens de politie raakte de surfer in nood door de sterke stroming, die hem deed afdrijven. De man werd door het reddingsteam van de surfclub Inside Outside terug richting de surfclub gesleept en bleef ongedeerd. De opgeroepen hulpdiensten, met onder meer verschillende vaartuigen en de reddingshelikopter, maakten rechtsomkeer. (BBO)